LJETNI UGOĐAJ / Temperature porasle i namamile ljude na plaže. Na bačvicama tradicionalno picigin

Iako smo tek na početku proljeća, temperature su stvorile ljetni ugođaj. Pa su splitske Bačvice danas izgledale kao u srcu srpnja. Na kontinentu čak i toplije pa su Zagrepčani osvježenje potražili na Bundeku. Splićanima ne smeta ni kiša, ni jugo ni bura. Picigin igraju i kad je minus. A kad je 25 stupnjeva u zraku, a u moru ugodnih 18 je više nego idealno. 'Fenomenalno. Nema to toplo, hladno. To je uvijek praktički toplo. Realno kad pogledate za ovu, više nema ono kao prije da ste imali jesen, zima, sva četiri godišnja doba. Imate dva i to je gotovo', rekao je Ante. Više u prilogu reportera RTL-a rade Županovića.