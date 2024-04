VOZAČI OPREZ! / Tamo gdje su bile šume sada su ceste. Srne su zbunjene. U samo pola mjeseca stradalo ih je preko 20

Vozači oprez! Samo na riječkom području u prvoj polovici mjeseca više od 20 naleta divljih životinja na automobile. Lovci to objašnjavaju uništavanjem staništa za što je kriv čovjek. Tu je bilo jako puno šume i bilo je svega i one su se povukle. Ali, tamo gdje su bile šume sada su ceste i zgrade. Umjesto na livadama srne Riječani svakodnevno vide u naseljima. "Treba navečer bit jako oprezan na cesti. Ja kad se vraćam po ovim zavojima, jako pazim, jer jadne.. uništili smo im prirodu i sad su one zbunjene. Moramo ih čuvat.", kaže Tanja iz Rijeke. A na taj način, kažu lovci, vozači bi u većini slučajeva mogli izbjeći nesreće, samo kada bi poštivali ograničenja brzine. Više pogledajte u prilogu Ide Balen...