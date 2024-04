TEMPERATURA OKO NULE / Svibanj pred vratima, a u Delnicama osjećaj Božića: Snijeg napadao 15 centimetara

Snježni ugođaj u proljeće i to je naravno moguće u Lici i Gorskom Kotaru. Ralice i lopate rade, temperatura je oko nule. Svibanj je pred vratima, a snijeg neumoljivo pada. Delnice su okićene pahuljama kao da je Božić s tom razlikom da su sada pod snijegom otežale, umjesto golih već procvale grane jorgovana. "Zima je prije trajala od jedanaestog mjeseca do trećega i to je bila zima kao zima, a sada gledajte", kaže Ivan iz Delnica. Pada od sinoć, najviše u Delnicama gdje ga je oko 15 centimetara, ali na toplom se tlu brzo topi. Autocesta Rijeka Zagreb čisti se non-stop. Od ponoći do pet sati jutros zbog zimskih je uvjeta od Kikovice do Bosiljeva bio zabranjen promet za tegljače i prikoličare. "Ralice su konstantno bile na dionici. Tijekom današnjeg dana i dalje intenzivno pada snijeg, međutim dan je, toplije je, tako da nemamo toliko pluženja, ali svakako imamo više preventivnog posipavanja sa solju", kaže Valentin Crljenko, voditelj Tehničke jedinice Delnice HAC-a. Više pogledajte u prilogu Maje Brkljače.