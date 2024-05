Carlo Acutis na putu je da postane prvi svetac milenijske generacije. Umro je od leukemije 2006. godine. Bio je računalni genijalac, koji je preko interneta širio vjeru. Vatikan je prošli tjedan priznao i drugo čudo po njegovu zagovoru. Zovu ga Božjim influencerom i Svecem u trapericama.

"Svi se rađaju kao originali, ali mnogi umiru kao kopije." rekao je to Carlo Acutis - dječak u trenirci i tenisicama na čiji grob u crkvi u Asissiju sada dolaze mnogi.

Alberta Rossi iz Italije o njemu je čitala preko interneta i kaže "Osjetila sam potrebu doći i zahvaliti mu za sve dobro što je učinio za mlade".

Hortensia iz Argentine o Carlu je čula od desetogodišnjeg unuka, jer kaže u školi svi govore o njemu. Carlo je rođen u Londonu 1991. godine u imućnoj talijanskoj obitelji koja nije baš prakticirala vjeru. Bio je običan dječak, koji je igrao nogomet, obožavao videoigrice, imao je Facebook profil, a Crkva ga je od početka privlačila.

O njemu je u Hrvatskoj objavljeno nekoliko knjiga. Don Mihovil Kurkut direktor izdavačke kuće Salesiana zna detalje o Carlu, pa kaže:

"Računalo mu je bila velika strast. On je programirao i počeo istraživati euharistijska čuda u svijetu. I nagovorio je svoju mamu, ta mama koja ga prati u stopu, da istraže euharistijska čuda u svijetu. Skupili su 150 čuda i napravili izložbu".

Kada je obolio od leukemije u 15-oj godini, znao je da je to kraj. Vratio je svoje roditelje vjeri, ali i mnoge druge, koji su masovno došli na pokop, što je sve iznenadilo. Njegov put nastavila je majka.

Vatikan je do sada priznao dva čuda koja se pripisuju Carlu. Neobjašnjivo ozdravljenje brazilskog dječaka s urođenim poremećajem gušterače. I djevojke iz Kostarike kojoj joj je u nesreći zgnječen mozak, a koja sada za svoj život zahvaljuje Carlu.

Don Mihovil Kurkut je čuo da se slično dogodilo i u Hrvatskoj i kaže: "Da je jedna djevojčica iz Splita isto tako... Obitelj je imala poteškoća. Cura je imala puno situacija, i jednostavno je zagovorom Carla ozdravila".

Carlo Acutis je postao uzor mnogim mladima, a Crkva je prepoznala način kako doprijeti do novih generacija.

Don Mihovil Kurkut poručuje:

"To je svetac u trapericama. To je klinac kao i mnogi naši klinci. To je poruka svakom mladiću da može biti svet. Da ne treba puno, ne trebaš biti drugačiji. Ne trebaš bježati od svijeta. Možeš biti na internetu, igrati se sa životinjama igrati i biti svet". Carlovo proglašenje svetim očekuje se krajem ove ili u sljedećoj godini.