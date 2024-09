Bum novih apartmana zbog oštrijeg zakona! Jedan grad rekorder: Četiri puta više zahtjeva nego lani

Vlasnici i iznajmljivači apartmana odlučili su doskočiti novom Zakonu o upravljanju i održavanju zgrada kako ne bi morali tražiti suglasnost 80 posto susjeda ako nekretninu žele nuditi turistima. Samo u Makarskoj u posljednjih mjesec i pol dana zahtjeva je čak četiri puta više nego u istom razdoblju lani.

Šest ulaza, 140 stanova i nula apartmana. Predstavnica stanara nebodera u zagrebačkom Središću, nada se da će tako i ostati. Turiste za susjede – ne želi.

„Bila bi nam velika frekvencija ljudi, ionako nam je teško pohvatati sve stanare zbog plaćanja režija, pa i zbog toga tko nam se muva po zgradi, osim toga ne vjerujem da gazda zna kome sve iznajmljuje te apartmane, može vam se događati svašta unutra“ kaže Svjetlana Zlatić, predstavnica suvlasnika višestambene zgrade u Zagrebu.

Dobrosusjedski odnosi od nove će godine biti na cijeni, jer za svaki novi apartman trebat će suglasnost 80 posto stanara. Baš zato, prije zakonskih izmjena krenuo je stampedo prijava. Samo u Zagrebu broj zahtjeva za kategorizaciju apartmana nakon 1. kolovoza porastao je 57 posto u odnosu na ranije razdoblje ove godine. U odnosu na prošlogodišnji prosjek, broj zahtjeva je od kolovoza 40 posto veći. Drugim riječima, u razdoblju od 01.01.2024. godine do 15.09.2024. godine predano 854 zahtjeva za utvrđivanje vrste i/ili kategorije smještajnog objekta, koje su podnosili pravne osobe – ugostitelji i fizičke osobe – iznajmljivači u domaćinstvu. Od tog broja, u razdoblju od 01.08.2024. godine do 15.09.2024. godine zaprimljeno je 215 zahtjeva za utvrđivanje vrste i/ili kategorije smještajnog objekta. Usporedbe radi, tijekom cijele 2023. godine zaprimljeno je 1226 zahtjeva.

„Ljudi sada djelomično djeluju i u panici, odnosno iz straha da kasnije neće moći kategorizirati svoj stan, da neće moći pokupiti potrebne potpise susjeda, mislim da je to glavni razlog ovoj navali“ kazala je za RTL Danas Barbara Marković, predsjednica Hrvatske udruge obiteljskog smještaja.

Bum novih apartmana ima i Istarska županija. Lani su zaprimili dvije i pol tisuće zahtjeva za kategorizaciju, a ove godine – samo do 15. rujna njih gotovo tri tisuće, odnosno 2940.

Nagli porast zahtjeva bio je očekivan, kažu u udruzi Upravitelj.

„Imamo sad od prošlog tjedna jednu situaciju u centru Zagreba – od dvosobnog stana žele napraviti pet apartmana u podrumu zgrade koja je stara više od 100 godina. Koliko znamo nemaju ni građevinsku dozvolu, tako da je i inspekcija upoznata sa svime“ ističe predsjednica Upravnog odbora Udruge Upravitelj Andrea Markešić.

Samo najava novog zakona pokrenula je i stanovnike Zadarske županije. U posljednjih mjesec i pol predali su gotovo 160 zahtjeva. U cijeloj godini, lani ih je bilo 2744, a ove godine do 15. rujna 2339. Iz Primorsko-goranske županije javljaju da su u razdoblju od 1. siječnja do 15. rujna 2024. godine ukupno zaprimili 2 627 zahtjeva za kategorizacijom apartmana i drugih objekata za najam. Od tog broja, od 1. kolovoza do 15. rujna 2024. kada su počele rasprave o novom zakonu, ukupno je zaprimljeno 163 zahtjeva. U usporedbi s prošlom godinom, u 2023. godini ukupno je zaprimljeno 3520 zahtjeva.

„Nadam se da će se svaki taj zahtjev koji dobije gradski ured, bilo kojeg grada detaljno prostudirati, kontrolirati i utvrditi je li uopće moguće da se u tim stanovima obavlja takva djelatnost“ upozorava predsjednica Upravnog odbora Udruge Upravitelj Andrea Markešić.

Trenutačni rekorder je Makarska – ima četiri puta više zahtjeva u odnosu na godinu ranije. U mjesec i pol dana zaprimljena su 44 zahtjeva za izdavanje rješenja o pružanu usluga u domaćinstvu. U istom razdoblju lani bilo ih je 11. Na Braču je u razdoblju od 1.8.-15.9.2024. godine zaprimljeno 15 zahtjeva, a u istom razdoblju lani – 4 prijave.

Dogodilo se točno ono na što smo upozoravali, kažu iz građanske inicijative Stanari zajedno.

"Stambene zgrade u Hrvatskoj namijenjene su isključivo stanovanju, a ne turističkom djelovanju. Mi nismo protiv turizma, ali jesmo protiv turista koji nam šetaju po stambenim zgradama“ kazala je za RTL Danas Žaklina Jurić iz Građanske inicijative Stanari zajedno. Zato predlažu da svi novi zahtjevi budu odbijeni, ali i da se zakon, barem kada su apartmani u višestambenim zgradama u pitanju – primjeni retroaktivno.