KAKO DO PANTOVČAKA? / Sve predsjedničke bitke u drugom krugu do sada: Samo dvojica su uspjela ponoviti mandat

Vraćamo se u 2000. godinu kada smo prvi put imali drugi krug izbora. Do tada je uvjerljive pobjede odnosio prvi predsjednik Franjo Tuđman. Na prvim izborima nakon njegove smrti veliki povratak na političku scenu dočekao je Stipe Mesić. Uvjerljivo je slavio u prvom krugu, a potom protiv Dražena Budiše i u drugom krugu izbora. 2005. na izborima se u završni dvoboj zamalo ugurao čuveni Boris Mikšić, no drugi mandat na Pantovčaku Mesić je tada u drugom krugu ipak tražio protiv HDZ-ove kandidatkinje Jadranke Kosor. I u tome je uspio, uvjerljivo je pobijedio, vidimo, sa 65 posto - Kosor je bila na 34 posto. Neizvjesnosti nije bilo ni 2009. Gradonačelnik Hrvatske poželio je biti predsjednik – danas pokojni Milan Bandić. No, popularnost u Zagrebu nije uspio prenijeti na ostatak zemlje. Uvjerljivu pobjedu odnio je Ivo Josipović, s gotovo 60 posto, Bandić nešto ispod 40. No, iako se vjerovalo da Josipovića gotovo sigurno čeka drugi mandat, na izborima 2014. dogodio se obrat. HDZ-ova kandidatkinja Kolinda Grabar-Kitarović pobijedila je s najmanjom razlikom u povijesti, odlučilo je samo 30-ak tisuća glasova. Ni prva hrvatska predsjednica nije kasnije obranila svoj mandat, a vidjet ćemo večeras kakav nas trend čeka dalje.