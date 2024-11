SRETNO KANDIDATIMA! / Sve je spremno za glazbeni spektakl na RTL-u! Počinje prva emisija Superstara uživo

Lucija Ptičar je na pozornici RTL-ova spektakla. Ove godine emisije uživo imaju i jednu novost. To je takozvani glas za spas. Žiri ima priliku spasiti jednog od kandidata od ispdanja, a to mogu učiniti u samo jednoj od četiri emisije uživo. Pritom moraju biti složni oko odluke. Pred žirijem nije lak zadatak, no ono što znamo 12 natjecatelja jedva čeka stati na pozornicu. Više pogledajte u prilogu