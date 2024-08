BIT ĆE JOŠ DOČEKA / Svaki dan brojimo ih sve više. Hrvatska ima šest medalja na OI. Ima li nade za još koju?

Hrvatska od sinoć ima šest medalja na Olimpijskim igrama u Parizu! Broncu je osvojila splitska taekwondoašica Lena Stojković u kategoriji do 49 kilograma. Naša najbolja taekwondoašica, dvostruka svjetska i trostruka europska prvakinja, u dvije runde je svladala Turkinju i stigla do svog prvog olimpijskog odličja u karijeri. RTL-ova reporterka Ines Goda Forjan otkrila je čemu se još možemo nadati. Marko Golubić nije uspio izboriti medalju u taekwondou. Ali, sutra je veliko polufinale vaterpolista protiv Mađara. Još nemaju osiguranu medalju, ali nekako se nadamo. Ivan Šapina ide u borbu za medalje, a Sara Kolak izborila je finale kao druga u kvalifikacijama. A zadnji dan Matea Parlov Koštro i Bojana Bjeljac trče maraton. U nedjelju je vaterpolsko finale, ali i polufinale. Još ne znamo koju utakmicu ćemo pratiti. Ines je nakon dva tjedna boravka u Parizu rekla da ne zna izgleda li da su ona i snimatelj predugo tu ili kao da su došli jučer. Iako su ove OI obilježile brojne afere, od kartonskih kreveta do afere s hranom i transferima po gradu, igre protječu jako dobro. Borilišta su impozantna, arene su pune. Dovoljan je broj volontera i policije. 'Nisam očekivala da ću se tako sigurno osjećati kao što se osjećam', kaže Ines. Više pogledajte u prilogu...