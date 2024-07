BIZARNA SITUACIJA / Sukob na desnici zbog Rodnih studija? Igor Peternel: 'Radi se o nečemu drugom'

Studij je to koji je podignuo najviše prašine. Desnica ga ne želi, HDZ se ne želi miješati, a ljevica očekuje zeleno svjetlo. Što se dogodilo s Rodnim studijima i zašto Sveučilište nije iznenađeno dopisom Ministarstva koje je ukazalo na grešku u proceduri? Plenković: 'Bizarno.' Dok njegovi koalicijski partneri tvrde kako je stopiranje Rodnih studija bilo njihova želja, tako Plenković opisuje cijelu situaciju. Jesu li pričali kineski i kad su se dogovarali, pa da tumače istu stvar suprotno? 'Uskoro će se morati odlučiti jer ovo je sasvim sigurno političko ideološka provokacija koja dolazi s ljevice i oni će morati se tu odrediti", kaže Igor Peternel, predsjednik Kluba zastupnika DP-a. Na pitanje je li to nešto što oni samo žele ili imaju garanciju HDZa, odgovara: 'Pa predsjednik Penava je rekao da on ima određene garancije da se to neće dogoditi.' Prema Peternelu oko ovog nema sukoba na desnici, nego se pak radi o nadjačavanju između SDPa i Možemo! Više pogledajte u prilogu Petre Mlačić Vučemilović-Jurić.