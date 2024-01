PRIMANJA IM VEĆ RASLA / Suci odbili prijedlog Ministarstva o plaćama. Slijedi li novi štrajk i kolaps na sudovima?

Hoće li suci u manje od godinu dana drugi put u štrajk? Odluku će donijeti njihova krovna udruga na sastanku koji upravo traje. Vlada im je u ponedjeljak ponudila materijalna prava - božićnicu, uskrsnicu, regres, dar za djecu, naknade za prijevoz te sistematski pregled, no udruga sudaca to je odmah odbila. U Vladi kažu da je riječ o dodatnom povećanju primanja oko 115 eura. Sucima su primanja rasla prošle godine nakon bijelog štrajka. Prema podacima Udruge, suci prvog stupnja dobili su 519 eura veće plaće, dok Ministarstvo tvrdi da je to povećanje bilo od gotovo 600 eura. Priču prati RTL-ova reporterka Ana Mlinarić. "Suci i dalje vijećaju, no vrlo jasno su rekli da Vladinu ponudu ne prihvaćaju. Vlada nudi materijalna prava, a suci inzistiraju da se riješi i pitanje plaća kroz poseban zakon i pitanje koeficijenata. Vlada je obećala da će to napraviti do kraja ove godine, no radna skupina sastala se samo dva puta i to ne može biti brzo kako traže suci", istaknula je RTL-ova reporterka.