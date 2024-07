Američki predsjednik Joe Biden obratio se naciji, tri dana nakon što se odlučio povući iz predsjedničke utrke. Objasnio je da je to učinio kako bi spasio demokraciju, a u Ovalnom uredu nakon njegova govora potekle su i suze. Biden je dao potporu svojoj potpredsjednici Kamali Harris, čija kampanja postaje sve žešća.

Što Ameriku čeka u idućim mjesecima, u RTL-ovom studiju komentirala je stručnjakinja za vanjsku politiku Mirjana Rakić.

Biden se povukao iz utrke za predsjednika iako su mnogi, pa i nedavno vi ovdje kod nas, očekivali da će ostati u kampanji protiv Trumpa?

Da, jer nitko ne zna što se dogodilo između nedjelje i sinoć kad se održao govor. On to nije otkrivao u govoru koji je bio sav sjetan. Govorio je o budućnosti na neki način, govoreći o onome što slijedi, a to su izbori kao referendumu između budućnosti i prošlosti. Kad je rekao 'predajem baklju ovoj generaciji', to znači predajem svjetlo demokracije i slobode. Istovremeno je govorio o svojim postignućima, koja nisu mala. To je rast ekonomije, a što se tiče svijeta, tu su učvršćivanje NATO-a, pitanje pomoći Ukrajini i pokušaj rješavanja situacije u Gazi.

Kamala Harris protiv Trumpa

Mislite li da je njegovo "predavanje baklje", odnosno odreknuće od kandidature, njegova odluka ili je ipak tu bilo pritisaka donatora, Demokrata?

Pritisaka je sigurno bilo, ali isto tako je činjenica da je Biden čovjek koji jedino zna politiku. Kad gledate, on je 50 godina u politici. To je strašno puno, jedino se bavio politikom i drugo ne zna. I dalje bi volio to raditi, ali postoji život, godine i zamor. Ti više to ne možeš, priznao ti ili ne. Ali činjenica je da je došlo do podjele unutar stranke, što je vrlo opasno pred izbore. Samim time što dijelite stranku, na neki način dijelite i Amerikance.

Trump se danas smije, žali li ipak malo za Bidenom jer cijelu kampanju bazira na njemu?

On puno žali za Bidenom jer mu je bilo opće mjesto gdje mu se obraćao s "pospani Joe", ovo pa ono. Kamala Harris je njemu ipak nepoznati teren, a i odlična je govornica. Probajte u debati zamisliti sliku Donalda Trumpa od 78 godina i nje s 59 godina, bivše odvjetnice i tužiteljice. Vrlo je snažna na jeziku i ima argumente.

Prve ankete daju Harris blagu prednost. Kakve su joj šanse protiv Trumpa i hoće li uopće postati kandidatkinja Demokrata?

To ćemo već vidjeti 7. kolovoza kad trebaju na video pozivu Demokrati odlučiti hoće li stati iza njezine kandidature. Ne bi se išlo preglasavanje na konvenciji koje je prilično kaotično.

Očekuju li nas nova iznenađenja?

U ovoj situaciji ide drama za dramom. Prije svega Biden je odustao pa drži govor, izraelski premijer Benjamin Netanyahu je u posjetu. Sad bi se trebao susresti s Bidenom, a kasno po hrvatskom vremenu i s Kamalom Harris. To su dva potpuno različita tipa razgovora o vanjskoj politici, a onda i o budućnosti Gaze.