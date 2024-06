Muškarac je u teškom stanju odvezen u bolnicu nakon što se polio benzinom i zapalio pred zgradom Vlade. Osiguranje je brzom reakcijom uspjelo ugasiti vatru, a nemilim scenama uživo je svjedočio i premijer Andrej Plenković. Liječnici se bore za život muškarca.

Događanja na Markovu trgu, gdje je završen policijski očevid, od jutra prati RTL-ova reporterka Dajana Šošić koja se uživo javila u RTL Danas. Ranije su niz ulicu bile postavljene policijske trake i barikade, ali one su sada uklonjenje, rekla je Šošić koja je za komentar o reakciji policije i samom događaju razgovarala sa stručnjakom za sigurnost Bonom Marjanovićem.

Kako je po Vama odreagirala policija?

"Pa izvrsno, najkraće govoreći. S druge strane možemo reći da su u kratkoj jedinici vremena ipak donijeli ispravnu procjenu i možemo reći ljudski postupali. Zašto govorim o procjeni?Netko će moći komentirati na način da su oni prvotno ovdje zbog osiguranja štićenih osoba. Međutim, čini mi se da je u kratkom vremenu donesena odluka da nema druge opasnosti i da upravo zbog toga su postupili onako ljudski, a s druge strane pohvalno vrlo što imaju isto tako i više uređaja i sredstava ovdje neposredno za izvršenje svoje zadaće, osim onih klasičnih, što svi gledaju, a to je pištolj sa sobom."

Može li se po Vama jedan ovakav događaj uopće spriječiti?

"Pa vrlo teško i zapravo je nemoguće, osim ako ne uđu u psihu zapravo svakog počinitelja, odnosno svake osobe koja je suicidalna na ovaj način."

Ova ograda ovdje na Markovu trgu je od 2012., od napada na Banske dvore. Ima li po Vama ona funkciju? Znamo da dio okolnih stanara traži njeno uklanjanje.

"Pa mislim da je to traženje sasvim razumljivo iz životnih nekih razloga, a s druge strane, ako govorimo o Gradu Zagrebu, o turizmu i svemu ostalome, isto tako ide u prilog tome. Treća stvar, ako govorimo o konkretnom slučaju, onda vidimo da takva ograda zapravo može imati svoj smisao upravo za ovakve situacije koje može prevenirati, ako govorimo o sigurnosti štićenih osoba. No, međutim, kao što sam uvijek i govorio, a to je prvi potez što je bio nakon tog nemilog događaja, zbog čega i jesu došle ograde je bio sasvim razuman potez. Mislio sam da će biti neko vrijeme da se donese nova, kvalitetnija odluka i procjena da se nešto drugo napravi. Međutim, ipak je četiri godine malo previše, ali vjerujem zapravo da se radi na nekom i decentnijem i zapravo kvalitetnijem možda tehničkom rješenju koje će biti prihvatljivo, kako za sustav sigurnosti, tako i za građane, odnosno za turizam u Zagrebu."