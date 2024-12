Stručnjak za sigurnost: 'Potreban je tim profesionalaca, zaštitari su prvi korak''

Nakon tragedije na Prečkom, građani zahtjevaju povećanje mjera sigurnosti u školama. Iz Splita se javio reporter Rade Županović koji razgovara sa stručnjakom za sigurnost, Tonćiem Prodanom.

U Osnovnoj školi Prečko postavljeni su zaštitari na ulaz, a pitanje je, garantira li to sigurnost.

"To je definitivno prvi korak, no kako bi se postigla maksimalna sigurnost, potreban je drugačiji pristup. To treba riješavati interdisciplinarni tim, u prvom redu tu su osnivači škola, Ministarstvo, učitelji, ravnatelji, psiholozi, psihijatri, kriminalisti. Treba donijeti konkretne korake kroz akcijski plan. Svi objekti su različiti, ne postoji unificirano riješenje nekih posebnih vrata. Tu su drugačiji protokoli, treba sagledati iz više kutova i može se donijeti rješenje kako bi započela implementacija", smatra Prodan.

Roditelji zahtjevaju rješenje što prije, šokirani tragedijom.

"Gubitak djeteta je najveća plaćena cijena, ni jedno rješenje ne može biti cjelovito. Kroz mjesec ili dva mogu se donijeti dobre smjernice, pa kroz godinu dvije usavršiti implementaciju", kaže stručnjak.

Postavlja se pitanje jesmo li zakasnili, s obzirom da se incident slične prirode dogodio prošle godine u Srbiji.

"Mi smo općenito sigurna zemlja, ali očigledno je da neke nesigurnosti svijeta dolaze i kod nas. Nije ništa nerješivo, samo trebamo biti proaktivni i cijelo društvo treba biti uključeno", zaključio je Prodan.

