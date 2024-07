Uoči početka ceremonije otvaranja Olimpijskih igara u Parizu, u Elizejskoj palači organiziran je svečani prijem za svjetske lidere. Srdačno ih je dočekao francuski predsjednik Emmanuel Macron u pratnji prve dame. Na prijamu na koji je stigla i prva dama Amerike Jill Biden i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji je već sada negdje uz Senu jer odbrojavamo do početka spektakla. Uz premijera Hrvatsku predstavlja i ministar turizma Tonči Glavina.

Iz MUP-a su potvrdili da je u Parizu i devetero hrvatskih policajaca te da su Olimpijske igre veliki izazov za sve službe.

"Ne radi se ovdje samo o prijetnji od terorizma s kojim Francuska ima bolna iskustva u prošlosti, tu je komplicirana trenutna geopolitička situacija - rat u Ukrajini, koji i dalje traje. Neki su dan Francuzi uhitili jednog Rusa, kuhara, kojeg sumnjiče da je htio destabilizirati Olimpijske igre", objašnjava RTL-ova repoterka Ana Mlinarić.

"Tu je i situacija u Gazi. Brojni Francuzi podržavaju Palestince. Ne treba isključiti prosvjede, okupljanja, pa i nerede vezane za rat u Gazi ili pak za domaću političku situaciju što je treći izazov, ne manje važan. Emmanuel Macron nije riješio političku situaciju. Nakon izbora još uvijek nema premijera. Moguće da će francuska ljevica pokazati nezadovoljstvo na ulicama", istaknula je Mlinarić.

O neviđenoj sigurnosnoj operaciji razgovarala je sa stručnjakom za sigurnost Bonom Marijanovićem.

Vidjeli smo sabotažu željeznica, koja je kritična infrastruktura. Je li to propust francuskih službi?

"Ne bih mogao to uopće protumačiti kao propust francuskih službi sigurnosti. Iz jednog temeljnog razloga, a to je da su sada svi fokusirani zapravo na onu mikrolokacije, odnosno na svečanost otvorenja Olimpijskih igara gdje će nazočiti više desetaka, vjerojatno štićenih osoba, najvišeg ranga."

Neviđene mjere sigurnosti u Parizu

Je li zbog toga ostatak Francuske meki trbuh u ovim trenucima?

"U svakom slučaju jest. Zato sam htio reći da je zapravo sav fokus odnosno koncentracija tih sustava sigurnosti jest upravo na toj mikrolokaciji. Što se ide dalje od te mikrolokacije, sve je slabiji i slabiji. Isto tako, ne sjećam se kada je zadnji puta bio fokus na nekim drugim vidovima narušavanja sustava sigurnosti, a da nije bilo riječi o terorističkom napadu. Ovdje imamo prijetnju i vrlo visoku razinu prijetnje od strane hakerskih napada. A ova sabotaža je nešto što nije već dosta dugo bilo prisutno na ovaj način."

Kako uopće izgleda u organizacija sigurnosti na ovako velikom događaju na otvorenom, koji prvi puta nije unutar Olimpijskog stadiona?

"Ovo je iznimno sigurnosno zahtjevan sustav organiziranja. Vidite i sami, u ovo vrijeme kada je velika podjela na globalnoj razini, kada imamo nekoliko ratova koji se već neko vrijeme vode, kada još nisu apsolutno smirene strasti. Kad uopće nema naznaka prema mirnim rješenjima. A znamo i sami da Francuska, pogotovo Pariz, da ima veliki broj stanovnika upravo iz tih zemalja. I naravno da je ova situacija sada i organizacija i provođenje, odnosno održavanje Olimpijskih igara, itekako kvalitetna pozornica za svakog luđaka koji bi htio skrenuti pozornost u ovom ili onom smislu."

Vidjeli smo da su mjere sigurnosti zaista neviđene. Je li sad ta lokacija hermetički zatvorena, može li tu doći do probijanja?

"Često ponavljamo svi zajedno da apsolutno sigurnosti nema, pa i u ovom slučaju ako je hermetički zatvoreno. Naravno, tu je ljudski faktor itekako presudan. Znamo svi nedavno, što se tiče i bivšeg predsjednika Trumpa. Kad je ta mikrolokacija trebala biti hermetički zatvorena. Međutim, iz neposredne udaljenosti zapravo je došlo do narušavanja sustava sigurnosti. Neću da se radi eventualna usporedba, ali hoću samo reći da su ljudi tu. Postoje izvrsni sustavi, tehnologija, sve sastavnice sustava sigurnosti jesu uključene. Ali opet kažem, oni su napravili ogroman broj provjera, njih preko milijun. Detektirali su određene ljude. Ali što je s onima koji nisu možda uopće na bilo koji način evidentirani? A u prošlosti znamo da je bilo počinitelja terorističkih napada koji nisu bili evidentirani."