I to smo doživjeli. Divlje svinje usred dana lagano džogiraju Branimirovom ulicom, bez osvrtanja na ljude. Noć prije bile su u kupovini ispred trgovačkog centra u Dubravi gdje su uznemirile susjedstvo.

"A čujte što se događa, pa sve je poludilo, od ljudi i životinja, ništa nije normalno više", žali se Ilija iz zagrebačke Dubrave koji srećom ima visoku ogradu pa se svinja ne boji. Ipak, kaže da ih u njegovom kvartu nikad nije bilo toliko puno.

"Vidjeli su ih gore kod tržnice u Dubravi. To se gore vjerojatno spuštaju preko Pionirca. Ja sam čovjek ostario, niste mogli prije 50 godina divljoj svinji prići na 500 metara, a kamoli da se ona šeta u naselju", zaključuje Ilija.

'Provodi se velik broj mjera'

Šeću i po mnogim drugim rubnim dijelovima grada. Osim u Dubravi, zadnjih mjeseci viđene su u Prečkom, Španskom, Malešnici i Jankomiru.

Na terenu su brojne ekipe skloništa za životinje u Dumovcu koje su na pet lokacija postavile zamke i uhvatile 27 divljih svinja.

"Mi smo konstantno na terenu. Naše terenske ekipe hvatača iz Dumovca, s kolegama iz Zoološkog vrta, imaju spremne puške za uspavljivanje. No, ja bih prvo umirio građane. Grad Zagreb i gradski ured za gospodarstvo provode veliki broj mjera kako bi se smanjio njihov broj", objašnjava Damir Skok, ravnatelj zagrebačkog Zoološkog vrta.

Neke od tih mjera uključuju "natjeravanje" psa i divlje svinje.

Ne treba im se približavati

Iako divlje svinje ne napadaju ljude, u ovo doba godine imaju mlade koje štite pa im se ne treba približavati.

"Divlja svinja nije opasna za čovjeka i ne napada ga nikada, ako se osjeti ugroženo", govori Skok.

Građanima preporučuje da odmah dojave Dumovcu, ako vide divlje svinje, kako bi ih oni mogli primiriti, uspavati i dislocirati.

"Samo ih nemojte dirati, nemojte raditi selfije", upozorava ravnatelj zagrebačkog Zoološkog vrta.

U Zagrebu je divljih svinja sve više, baš kao i u mnogim drugim metropolama. Gradovi se šire, a ljudi im ulaze u stanište - ne obrnuto. To su pametne životinje koje se prilagođavaju i traže hranu pa zato dolazi do češćih susreta.

"Ne znam otkud su došle. Ima tu male djece, ne bi bilo dobro da svinje tu ulete", oprezan je Ognjen iz Zagreba.

Sanja ih se ne boji. "Nemam nekakvog straha od njih. Mislim da one ne napadaju. Tak da sve OK", kaže.

'Izlov neće riješiti problem'

Na području Zagreba lovci su ove godine ustrijelili nikad više divljih svinja, no nemoguće ih je ukloniti sve.

"Ne znam zašto su se toliko tu pojavile, ali svako proljeće ima problema s njima. One napuštaju svoja staništa, voće dozrijeva i one se sigurno zbog hrane spuštaju u prirodne dijelove grada. Mislim da su se ove dvije divlje svinje izgubile, zalutale i traže izlaz. Njima je potreban mir i zbog ove frekvencije prometa se to ne može osigurati", govori Miljenko Kruc, predsjednik Lovačkog saveza Grada Zagreba.

"Nadam se da će preko noći kad se smiri frekvencija prometa i kada se ljudi manje kreću pronaći izlaz i otići prema staništu", dodao je.

Lovačka društva Grada Zagreba su sigurno ispunila sve kvote po pitanju smanjenja broja divljači zbog sprječavanja virusa afričke svinjske kuge, istaknuo je Kruc.

"Prošle lovne godine je bio najveći odstrijel do sada. Preko 700 grla će se kretati brojka. Ne bih rekao rekordna, nije to utakmica, ali sigurno da je zbog te naredbe više", kaže predsjednik Lovačkog saveza Grada Zagreba.

Izlov neće riješiti problem, smatra Kruc. Divljač je, naime, prilagodljiva.

A ako vidite divlje svinje u Zagrebu, pustite ih na miru da odu svojim tokom, kaže. "Na kraju krajeva, nije Grad Zagreb jedini s tim problemom, svi veći gradovi ga imaju, a ja još nisam čuo da ga je netko riješio", naveo je.