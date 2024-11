PRIJETI KAOS / Idući tjedan štrajk u zdravstvu! Doznajemo kako će funkcionirati sustav u to vrijeme

Pet tisuća zdravstvenih djelatnika od sljedećeg tjedna kreće u štrajk u cijeloj Hrvatskoj. Zdravstveni Sindikat Zajedno nije definirao točan dan početka štrajka no potvrđuju kako on sigurno kreće sljedeći tjedan. 5000 laboranata, tehničara radiologa i medicinskih sestara najavljuju prestanak rada jer smatraju kako su im posljednja neto povećanja plaća od 50 do 70 eura sramotno niski. Predsjednik sindikata Krunoslav Kušec pojasnio je kako će funkcionirati sustav za vrijeme održavanje štrajka. Više pogledajte u prilogu