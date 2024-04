PET DO 12 / Što nam donosi finiš kampanje? Vodi se borba za praktički svaki glas

Tri je dana ostalo do kraja kampanje. Posljednji trenuci za pridobivanje glasova neodlučnih birača. Političari cijeli vikend među građanima - a što nam donosi finiš kampanje istražila je Dajana Šošić. Pet do 12 - do izbora. Stranački štandovi na svakom koraku, politika nije mimoišla ni tržnice. Za kampanju još je malo vremena, no vodi se borba za praktički svaki glas. Više pogledajte u prilogu