'PRIVATNA STVAR' / Što građani kažu o Milanovićevom outanju Habijana: 'Njemu je u krvi da se ruga drugim ljudima'

Predsjednik Zoran Milanović na današnjoj konferenciji za novinare javno je Hrvatskoj obznanio da je ministar gospodarstva Damir Habijan homoseksualac. Njegov potez već je prokomentirao i premijer Andrej Plenković, a mi smo provjerili što na sve to kažu građani. Nikica Kolar iz Zagreba smatra da se informacije o tuđoj seksualnosti ne bi smjele otkrivati. 'Nečija seksualna orijentacija je privatna stvar' rekao je. Slično mišljenje ima i Zagrepčanka Mia. "To je Milanović, mislim da on ne bira riječi. Ne iznenađuje me, ali to nije primjereno jer bi trebao biti primjer drugim građanima", izjavila je. Slična reakcija stiže i iz Splita. "To nije izjava vrijedna predsjednik države", rekla je Splićanka Neda Sot, iako joj je predsjednik blizak po stavovima. "Njemu je ruganje s ljudima u krvi i prema tome od njega se ne može ništa očekivati", rekao je Tonći Višić