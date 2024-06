OPORBA NEMA NAMJERU POMOĆI / Što će biti s Pupovcem? Furio Radin: 'I desne i lijeve Vlade su uvijek slušale naše prijedloge'

Upravo zbog kampanje za EU izbore Sabor nije zasjedao, ali u klupe se zastupnici vraćaju idući tjedan. I to u srijedu, aktualnim prijepodnevom, a nakon toga sjednice će se održavati od utorka do petka - sve do 12. srpnja, a onda opet - stanka za dugo, toplo ljeto. No prije toga moraju riješiti vruću temu - hoće li Milorad Pupovac ipak na upražnjeno mjesto u odboru. "Ne postoji varijanta gdje Domovinski pokret diže ruku za SDSS", jasan je Ivan Penava, a Gordan Jandroković naglašava kako će biti važno pronaći kreativna rješenja jer su stavovi dosta suprotstavljeni. Više pogledajte u prilogu Dajane Šošić...