Umirovljenik Stjepan svaki dan hrani golubove, prijeti mu 500 eura kazne: 'Štedim na sebi da dam njima'

Golubovi njemu guguću, on njima priča. Dobro ga znaju i očekuju sjemenke. Danas sjemenki nema. Komunalni redar pokazao je 72-godišnjem Stjepanu značku, i zaprijetio kaznom od 500 eura.

"Ja sam rekao da sam u više navrata policiju pitao i da su mi rekli da oni nisu dobili ništa i da ja mogu hranit i da nigdje ne piše da je zabranjeno", rekao je Stjepan Korov.

Da bi ipak bio potpuno siguran otišao je i u gradsko poglavarstvo i dobio informaciju da ipak može dobiti kaznu, ali od 100 do 200 eura. Radio je kao transportni radnik u tvornici parnih kotlova. Mirovina je mala, toliko riskirati ne smije.

"Ja sam na sebi štedio da njima dam. Osjećam nekako radost kad mogu pomoći njima", rekao je Stjepan.

Osim što ih hrani, uz sebe uvijek ima pribor kojim može otpetljati zapetljane konce oko nogu. Turisti ovim suživotom umirovljenika i ptica - oduševljeni.

"Mislim da je divno to što radi. On priča s pticama, samo komunicira. Očito je da ga prepoznaju", rekao je Tim iz SAD-a.

A jesu li se domaćima golubovi već popeli na glavu?

"Nisam općenito za kazne pogotovo ako netko radi u dobroj namjeri. On je sigurno to radio u dobroj namjeri, a ne u zločestoj, ali mislim da ljude treba educirati da to ne rade, a ne kažnjavati", rekla je Dubravka.

"Kraj svih mogućih potrebitih zabrana u ovoj državi sad zabranit golubovima jest- nema smisla. Puno drugih stvari treba zabranit", rekao je Davor.

Što kaže zakon?

Na stranu što misli svatko od nas, što kaže zakon?

"Hranjenje životinja ili davanje vode životinjama nema razloga i ne bi ni smjelo bit zabranjeno. Naime, Zakon o zaštiti životinja jasno govori da se životinjama ne smije uskraćivati hrana i voda. Može biti zabranjeno uneređivanje okoliša. Dakle, to se mora raditi na način da zapravo iza onog tko hrani ne ostane ništa. Nikakve zdjelice ili viška hrane", rekao je Luka Oman iz udruge Prijatelji životinja.

Isto su potvrdili i iz Grada Zagreba. Ne postoji, kažu, odredba koja izrijekom zabranjuje hranjenje golubova. Kažnjavanje se, poručuju, vrši po Odluci o komunalnom redu - onečišćenje površine javne namjene, a kazne su od 100 do 250 EUR.

"To bih ja isto kažnjavao, ako prlja ono. Sad sarmu baciti ili papriku, jelo gotovo. Pa to je masno", rekao je Stjepan.

Stjepan baca samo sjemenke. Nijedna ne ostane na podu. Prlja li tako javnu površinu? Jedni će reći- da, drugi-ne. Ovo je još jedna od onih situacija u Hrvatskoj kada su u pravu svi i nije nitko.