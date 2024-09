POZDRAV LJETU? / Stiže velika promjena vremena! Hoće li biti još kupanja? Meteorologinja: 'Bit će toplih dana, ali…'

Ulazak u rujan bio je iznimno vruć, no dugo toplo ljeto prekinut će nagla promjena vremena. Stiže već u četvrtak i to prvo na sjevernom, a onda i na južnom Jadranu. Sve to uz opasna grmljavinska nevremena i obilnu kišu. Više pogledajte u prilogu naše reporterke Ide Balen.