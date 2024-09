Stipo Mlinarić Ćipe: 'Sad ide salto mortale i pitanje je samo koja je cijena Igora Peternela'

Saborski zastupnici vratili su se u klupe nakon dvomjesečne stanke. Uobičajeno počelo je aktualcem i postavljanjem pitanja Vladi, ali lokacija je nova. Umjesto na Markovu trgu Sabor je na vojnom učilištu. Predsjednik Vlade je cijeli aktualac ocijenio mlakim, nedovoljno strastvenim. Tvrdi da se zastupnici ipak nisu baš pripremili i da im je možda bilo predugo i pretoplo ovo ljeto pa da nisu imali dovoljno snage.

Kako je protekao današnji dan razgovarali smo s zastupnikom Domovinskog pokreta Stipom Mlinarićem Ćipom

Bi li i vi rekli da je ovo danas bilo mlako s obzirom na to da smo čuli i nekih priličnih kritika ministra Šipića koji je jako loše odgovorio zastupnici Dalije Orešković.

Aktualac je bio dosta mlak. Dosta je bilo pošalica i pitanja koja nisu bila konkretna. Što se tiče kolegice Dalije Orešković, ona je totalno promašila pitanja. Nije pitala ni za jednu mjeru ministra Šipića koja je zapravo ključ a to su demografija Hrvatske i opstanak hrvatskog naroda?

On je zapravo nju išao uvrijediti kao ženu. Je li to po vama primjereno?

Apsolutno ni jednom riječju je nije uvrijedio. Na kraju joj je još rekao da on dolazi iz obitelji gdje je njegova majka imala osmero djece, među njima i njega. Prema tome, nije išao nikako na osobnu uvredu, ali kolegica Orešković nije postavila niti jedno ključno pitanje. Nije ga pitala što su ključne mjere. Što će biti u prvoj godini, drugoj godini i trećoj godini njegovog mandata? To bi bilo pravo pitanje i tu bi dobila prave odgovore, ali s ovakvim populističkim pitanjima dobar je odgovor i dobila.

U ovu sjednicu Sabora ušli ste sa manje zastupnika. Dva su izašla iz kluba Domovinskog pokreta. Mislite li da će biti još osipanja s obzirom na to da znamo da je zastupnik Biloglav zaledio svoj status koji bi trebao vratiti u 11. mjesecu. On je također struja Radićeva, Hoće li DP-u biti još manje zastupnika?

Mislim da neće. Poznajem osobno gospodina Biloglava, on je jedan čestiti, pošteni i istinski pravaš. Bio je osnivač HSP- a i ja mislim da se gospodin Biloglav radi svoga posla, a rekao je na sjednici Sabora kad je bila prisega da on neće ostaviti svoje pacijente, što je jedna jako lijepa gesta i izjava jednog liječnika koji se brine o svojim pacijentima da on ne može ostaviti svoje pacijente i da neće doći. A kad bude shvatio gospodin Biloglav, da je zapravo Mario Radić razbijač desnice i svake desne priče siguran sam da neće doći u sabor.

Je li Saborska većina sigurna s obzirom na to da smo danas čuli Peternel koji je izašao iz DP-a On kaže da za sada Andrej Plenković ima njihove dvije ruke, ali da one neće biti besplatne. To znači da će tražiti nešto?

Sami ste rekli tko je Mario Radić ili Igor Peternel. Prvo, Igor Peternel je poslije Sabora govorio da je on oporbeni zastupnik. Svim medijima je to govorio jedno dva, tri dana. Salto mortale sad ide i pita se samo koja je cijena Igora Peternela. To samo govori o njima, ali od te priče nema ništa. Ta priča je zapravo bila pokušaj da se razbije jedna desna stranka - Domovinski pokret da ne sudjeluje u vlasti I htjeli su tim napraviti svojim makinacijama. Kao što sam rekao - Mario Radić, razbijač Hrvatske desnice.