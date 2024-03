'MI SMO KONZISTENTNI' / Splitskom SDP-u smeta Centar u koaliciji. Matijević: 'Imamo problema i sa svojim biračima'

Vodstvo SDP-a predstavilo je izborne planove, dok istovremeno splitski SDP-ovci izražavaju nezadovoljstvo ulaskom Centra u lijevi koalicijski blok. To im je neprihvatljivo na lokalnoj, splitskoj razini gdje predstavljaju dvije suprotstavljene stranke. Konačnu odluku će donijeti Glavni odbor koji zasjeda iduću subotu. "Mi smo zapravo bili konzistentni. Naš stav o gradonačelniku Puljku je već duže vrijeme isti. On upravlja gradom Splitom jednako kao HDZ, nekoć Željko Kerum ili SDP u našim najgorim danima. I onda je sada nezahvalna situacija da nakon što upozoravamo na nekakve propuste, jednostavno preko noći napravimo kopernikanski obrat i kažemo: 'Evo, gledat ćemo nekako širu sliku, ipak nije sve tako crno'. Mislim da je u politici najvažnija dosljednost, vjerodostojnost. U konačnici i ja bih se osjećao jako loše da sada moram zbog nekakvih viših, tobože viših interesa odjednom mijenjati svoju ploču", rekao je predsjednik splitskog SDP a Davor Matijević. Na pitanje kako komentira ono što je rekao Peđa Grbin, Matijević odgovara: "To je njegovo mišljenje. Ovo je naše mišljenje i Glavni odbor će donijeti odluku. Ali i generalno mislim da zbunjujemo birače. Upravo ako gledamo, Ivica Puljak je nekoliko zadnjih 10 godina govorio da je SDP upropastio ovu državu i da bi bilo najbolje da je nestao s političke scene, da smo poticali korupciju, klijentelizam, političku trgovinu. Kako sada objasniti biračima, i SDP-ovima, a imamo problema i sa svojim biračima, da jednostavno nakon svega što je rečeno i nakon ipak ideoloških podjela koje neminovno imamo, ćemo ići ipak skupa?". Više pogledajte u prilogu.