Ovaj bi sprej trebao smanjiti alarmantne brojke: Ovisnike spašava od predoziranja

”Moj put kreće u ranoj dobi, u adolescentskoj dobi, preko alkohola, onda upoznavanje marihuane i vrlo brzo nakon toga upoznajemo heroin i postajemo heroinski ovisnici”, govori Hrvoje Pijaca koji se više od pola života borio s ovisnošću.

Ne tako davno bio je dijelom crne statistike koja u Hrvatsko broji oko 6 tisuća registriranih ovisnika. Kao i mnogi od njih suočio se i s predoziranjem.

”Spasili su me prijatelji koji su bili pored mene, a to je da su me pokušavali probudit, polijevali vodom tako da dođem do svijesti, da dođem sebi. Danas koliko vidim i čujem od momaka u zajednici to je još više i još rasprostranjenije”, dodaje Hrvoje.

Hrvoje se spasio terapijom u Udruzi Susret gdje danas i radi. Ali mnogi pomoć nisu potražili na vrijeme, u razdoblju od 2019. do 2023. od predoziranja je preminulo gotovo 500 osoba.

Alarmantne brojke trebalo bi smanjiti uvođenje kućnih doza Naloksona koji se primjenjuje u obliku spreja za nos.

”Kod osobe kod koje se postavi sumnja da je predozirana heroinom ili nekim drugim opioidom, raspršit će se samo u jednu nosnicu, ako osoba nakon 2-3 min ne reagira onda se postupak ponovi u drugu nosnicu”, objašnjava Ivan Ćelić, pročelnik Zavoda za dualne poremećaje Klinike za psihijatriju Vrapče.

”To je jedan jednostavan način kako ukućani, prijatelji ili bilo tko tko je blizu može spasiti život”, dodaje ravnatelj HZJZ-a, Krunoslav Capak.

To je dosad bilo omogućeno samo zdravstvenim djelatnicima i to intravenozno, a nuspojave nisu bile zabilježene. Ovaj pilot projekt omogućit će distribuciju i edukaciju koordinatora iz županijskih službi za zaštitu mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti te kaznionica i zatvora.

”Upravo u tim službama procijenjene su osobe koje su u visokom riziku od predoziranja za koje su osigurane određene doze ovoga lijeka. 2025. projekt proširujemo i na udruge”, govori Josipa Lovorka Andraić iz Službe za suzbijanje zlouporabe droga HZJZ-a.

Problem je uzlazni trend upotrebe svih vrsta droga, pa i onih sintetskih čiji sastav kao ni djelovanje nisu sasvim poznati, upozorava Jasmin Hamzić iz Kliničkog bolničkog centra u Zagrebu.

”Postoji jako puno opijata koji imaju duže djelovanje nego vrijeme trajanja djelovanja Nalaksona pa onda on nekad zahtjeva nekakvu dodatnu primjenu”.

Hrvatska 17. europska zemlja koja uvodi Nalokson u kućnu primjenu. Tijekom pilot-projekta koji će se provoditi tijekom ove i iduće godine bit će besplatan za korisnike. Krajnji cilj je da postane dostupan i u ljekarnama.