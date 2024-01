RTL DANAS U DELNICAMA / Snijeg zabijelio Hrvatsku, zimske službe rade punom parom: 'Uvijek dio vozača poruke upozorenja ne shvati ozbiljno'

Stigla je najavljena promjena vremena - snijeg i orkanski vjetar stvaraju ozbiljne probleme u prometu. Zbog orkanskog vjetra za sve skupine vozila zatvorena je autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, Jadranska magistrala između Senja i Svete Marije Magdalene i državna cesta Maslenica-Zaton Obrovački. Zatvoren je i Paški most, a tijekom dana zabilježeno je više prometnih nesreća na cestama diljem zemlje. Snijeg u Gorskom kotaru nije iznenađenje, no za zimske službe puno je posla. Reporterka Maja Brkljača u razgovoru s Valentinom Crljenkom, voditeljem HAC-ove tehničke jedinice Delnice doznala je kakva je trenutno situacija u Gorskom kotaru. je kazao da su vozači jučerašnje SMS poruke upozorenja shvatili ozbiljno ali da uvijek ima iznimki i vozača koji se nisu spremili za ove zimske uvjete. Imali smo nekoliko lakših prometnih nesreća, nasreću nije bilo ozlijeđenih. To su uvijek vozači koji ugrožavaju sebe ali i druge sudionike prometa, istaknuo je. Cijeli razgovor pogledajte u videu