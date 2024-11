STIGLA ZIMA / Snijeg pada u Slavoniji, Gorskom kotaru i Lici, a to nije kraj: 'Bit će i obilniji'

Nevrijeme praćeno kišom i olujnim vjetrom zahvatilo je slavonske županije, padalo je granje i crjepovi, a ima štete i na automobilima. U Osijeku je bilo 20 intervencija vatrogasaca, a oluja je odnijela dijelove krova KBC-a Osijek u Bizovcu. Građani su prijavili štete u Vukovaru, Virovitici i na bjelovarskom području. U većem dijelu zemlje vrijeme je opasno, na snazi su narančasti ili žuti meteoalarm. Pad temperatura donio je snijeg i susnježicu. Zabijelilo se Sljeme, ali i Lika…. 'Jesmo, očekivali smo ga danas, da. Prognozu smo pratili, rekli su da će biti snijega i evo ga. Radujemo se', kazao je Dragan iz Gospića. 'Mi smo se tomu i nadali, za nas to nije ništa, to je Lika', dodaje Božo. 'Stigao nam je nestabilan zrak sa Sredozemlja, nalazimo se ispred jednog snažnog frontalnog poremećaja koji se približava sa sjevera kontinenta, on stiže sutra, bit će to snažno i naglo zahladnjenje i bit će obilnijih oborina nego što je bilo danas', kazao je RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić. Stanje na terenu prati RTL-ova reporterka Nikolina Radić