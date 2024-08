Jedna je crkvena obavijest uznemirila buduće mladence. Slavonski svećenik izdao je detaljne upute što se smije, a što ne na vjenčanjima uoči kojih se mora ostaviti i polog za čišćenje. Nema bakljade, bacanja riže, buke i galame, a ni alkohola. Načelna pravila ponašanja postoje, a njihova primjena ovisi od crkve do crkve. U crkvi svetog Antuna Padovanskog u Zagrebu nema strogih zabrana, ali ima sugestija mladencima.

O tome smo razgovarali s fra Vladimirom Vidovićem iz župe svetog Antuna Padovanskog

Je li ovaj slavonski svećenik možda malo prestrog?

Ne bih nazvao kolegu svećenika prestrogim nego čovjekom koji je jasno definirao pravila koja vrijede u njegovoj župi. Slična pravila svaki svećenik i svaki župnik u svojoj župi kada priprema mladence za slavlje izrekne sličnim ili drugačijim riječima. Jedino što može biti sporno je taj novčani prilog. Ali, koliko sam shvatio, to je polog koji će se vratiti ako bude sve u redu.

Što je s rižom?

Riža je praznovjerje. Riža je jedan poganski običaj koji nema svoje mjesto unutar jednoga crkvenoga obreda. Pogotovo kada mladenci kada podijele sakrament ženidbe jedno drugome zatraže Božji blagoslov i onda izlaze van. Radost slavlja se može izraziti na različite načine, ali ne i rižom jer to pripada nekoj drugoj kulturi i nekim drugim običajima.

Na godinu imate oko 150 vjenčanja. Imate li mnogo čišćenja? Kako to sređujete?

Sat vremena prije našeg razgovora u bazilici je bilo vjenčanje, možete i sad vidjeti da je bazilika čista, što znači da su mladenci dobronamjerno prihvatili našu sugestiju i naš savjet, tako da je sve uredno. A da nije, tada bi naš fra Vilček zajedno s volonterkama dobrih sat vremena kupio konfete. Probajte to nekako vizualizirati ili stavite sitne konfete koji se potom moraju mjesecima čistiti i ukloniti. Tu ima puno posla.

Jeste li u svojoj službi imali neka neugodna iskustva?

Osobno nisam imao neugodna iskustva, Znalo je biti nekada malo izazovnih trenutaka, pogotovo bih istaknuo to pitanje alkohola. Sakrament da bi bio valjan mladenci ne smiju konzumirati alkohol tijekom samog slavlja. Odnosno trebaju trijezni i to moraju biti potpuno slobodne volje, svjesni onoga što čine, a uz alkohol se pomalo gubi svijest.

Znalo je biti nekad malo dvojbenih situacija. Prije par tjedana baš ovdje u bazilici imali smo jedno vrlo neugodno iskustvo. Mladenci su, odnosno prijatelji koji su se ovdje okupili, osim što su napravili bakljadu, što je vizualno bilo lijepo i to nije sporno, ali su upalili i gume. Svoju radost su tako izrazili paljenjem guma, što ovdje zaudaralo, ali i stvorilo nered u samom kvartu. A da ne kažem da to nije mjesto, niti je apsolutno prikladno za jedno slavlje, pogotovo ispred bazilike.

Što je s odijevanjem na vjenčanjima u ovim ljetnim danima?

To je vječito pitanje. Crkva i svaki drugi prostor ima sva pravila koje valja poštivati da to bude pristojno, da to bude lijepo i kada bi se toga svi pridržavali onda ne bi bilo poteškoća. I meni je isto vruće i danas i ovih dana, ali ipak postoji nekakva pravila ponašanja. Treba držati onoga što je pristojno.

