Skupocjeni brod na dnu mora zbunjuje kupače. Vlasniku ni traga: 'Ništa mi više nije čudno'

Ispod kupača na oko 5 metara dubine propada skupocjeni brod, a vlasniku ni traga. Potonuo je prije dva tjedna, a bio je privezan za lukobran u blizini Marjana. Otada olupina zbunjuje kupače.

"Bila je oluja tu noć, taj konop je bio zavezan ispod skala i onda ga je pilalo, pilalo, on se oslobodio i otišao je fondo i potonuo", kazao je Siniša Maršić iz Splita. "To mi je čudno zato što ne znam sad ako je brod tu ilegalno vezan onda je to teže ustanovit tko je vlasnik, tko je odgvoran", dodaje Splićanka Višnja Kukoč. "Ništa mi nije više čudno, ništa. Da je bila opasnost istjecanja od nafte već bi se bilo ništa napravilo", kaže Neno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Lučka kapetanija je dojavu dobila tek prije pet dana, a utvrdili su da opasnosti nema. "Ja neću reći da se neće ništa dogoditi. Vi morate znati kod benzina i dizela, da on ispari u prvih sat vremena oko 80 posto. Znači to nije mazut, to nije teško gorivo, ja ne umanjujem sada bilo što, ali za sada nema nikakva ugroze", kazao je Željko Kuštera, lučki kapetan Lučke kapetanije Split.

Saznali su i tko je vlasnik, ali do njega nisu uspjeli doći, pa bi se postupak izvlačenja mogao otegnuti. "Najprije smo vlasniku izdali rješenje da u roku od 7 dana mora brodicu ukloniti, nakon toga, ako se vlasnik ne odazove ide sljedeći korak, a to je uklanjanje putem ovlaštene tvrtke", dodaje Kuštera.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

No, neobično je što vlasnik nije odmah reagirao, jer kažu stručnjaci šteta bi bila znatno manja. "Ne smeta plovnom putu i to birokracija sada može unedogled ići s tim. Stvarno mi nije jasno zašto vlasnik odmah nije reagirao jer bi šteta bila, šteta je veća, ima ljusku koja se mora sušiti", kaže Damir Višić sudski vještak za pomorski promet.

Napušten i zaboravljen, smatraju kupači, naći će se i na meti kradljivaca. Olupina će do daljnjega biti na istom mjestu, među ostalim i kao dokaz nemoći u labirintu loših propisa i spore birokracije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa