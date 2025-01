Priča o skrivanju nalaza o zagađenju zraka u Splitu postaje glavna predizborna tema - koja je dobila i neočekivani nastavak. Jer glavnog državnog inspektora ne proziva samo aktualna gradska vlast, već i šef splitskog HDZ-a čiji je član.

Tragovi troske na prozorima i opasnog arsena u zraku. Tko je Splićanima zagađivao zrak godinama, službeno smo doznali tek početkom ovog tjedna. I to gotovo dvije godine nakon što je Državni inspektorat utvrdio krivca i uskratio to javno obznaniti. Sud ih je na koncu, ipak na to prisilio.

"Praktički u javnosti nismo znali zbog čega je bilo zagađenje sve do prije neki dan kad su oni morali nam poslat te informacije. Poslali su nam ali je stvarno sada pitanje, koga to inspektorat, koga to gospodin Mikulić i HDZ štite", rekao je gradonačelnik Ivica Puljak.

Građani su prosvjedima tražili istinu, iako su sumnjali da onečišćenje dolazi iz susjedne Sjeverne luke, preciznije iz opasnog, rasutog tereta Luke d.d.

Splitska oporba složna. Državni inspektorat je skrivao informacije, glavni državni inspektor mora otići, a s njim i Ivica Puljak koji cijeli slučaj nastoji okrenuti u svoju korist. Grad Split je suvlasnik Luke d.d. i mogao je sporne dokumente zatražiti na skupštini društva.

"Čovjek nije išao na skupštine, meni je odbio sazivanje tematske sjednice, jer je smatrao da ne trebamo pričati i o tome na tematskoj sjednici. I onda ga vidim sad u kampanji kako slavodobitno, on je skužio odakle troska iako nije trebao glumiti istraživača niti Sherlocka, mogao je samo provozat se autom, sudjelovat u razgovoru sa ljudima pa bi vidio odakle troska svih ovih godina", rekao je Davor Matijević (SDP).

U HDZ-u idu i korak dalje. Pa prozivaju glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića, koji je i sam član njihove stranke.

"To je odgovornost na onome tko je odbio dati dokumente i tu prvenstveno mislim na Andriju Mikulića kao glavnog inspektora koji je u ovom trenutku zbog zabrinutosti građana trebao dati sve informacije, ali isto tako Ivica Puljak kao gradonačelnik koji je isto imao sve mehanizme u svojim rukama kao suvlasnik Luke d.d. je u svakom trenutku mogao dobiti te dokumente", rekao je HDZ-ov Tomislav Šuta.

Puljak s druge strane negira odgovornost, kaže kako su mu, kao predstavniku manjinskog vlasnika ruke bile vezane. No ne krije da nije sudjelovao u radu skupštine društva.

"Zato, zato što najvećim dijelom mi u tim skupštinama sudjelujemo kada zaista nešto možemo utjecat. U ovom slučaju mi ne možemo utjecat na rad tih skupština, aktivno sudjelujemo tamo gdje mi zaista možemo utjecat", opravdao se Puljak.

Zdravlje Splićana više je nego jak razlog zbog kojeg se gradska vlast trebala na vrijeme uključiti u traženje odgovora. Jer izgovori sada nikome ne koriste.