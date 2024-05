SVEČANO UZ RAFALEE / Sjećanja iz Bljeska kojim se oslobodila zapadna Slavonija: 'Kad adrenalin splasne, postanemo svjesni što smo napravili'

Dva Rafalea preletjela su iznad Okučana, a onda i cijele Hrvatske. Danas se obilježava 29. obljetnica akcije 'Bljesak' kojom je oslobođena zapadna Slavonija. Tada je poginuo 51 hrvatski branitelj, a sada su o njima i operaciji govorili preživjeli suborci. Za svjedoke tog vremena, bio je to nezaboravan dan. 'Mogu reći da je bilo nešto što se ureže u cijeli život', rekao je Leonardo Kožul iz Donje Vrbe. Jaroslav Koči, predsjednik Udruge dragovoljaca Narodne zaštite '91. Općine Konačnica kaže da su sjećanja budna. 'Kad se svega toga prisjećamo, prepuni smo emocija', izjavio je Koči. Bojnik Marijan Žukina u to vrijeme bio je časnik u Daruvaru. 'To je jedan osjećaj ponosa, ushićenja. Kad se čovjek prisjeti nekih detalja, sjeti se stvari koje preko godine možda zaboravi. Ponovno ima taj osjećaj. Kasnije, kad taj adrenalin splasne, još postanemo svjesni što smo napravili, jednu veliku stvar', kazao je Žukina. Sudionik 'Bljeska' bio je i ministar obrane Ivan Anušić. 'To je pobjeda hrvatske priče, svega onoga što Hrvatska treba biti. Cilj je upravo da mladi, koji se tada nisu rodili, danas sa zanimanjem slušaju što se događalo, poštuju to, vrednuju, žele slušati o povijesti Hrvatske koja se stvarala', poručio je Anušić. Više pogledajte u prilogu RTL-ove reporterke Ivane Ivande Rožić