SVJETSKI DAN OSOBA S DOWN SINDROMOM / Širokog osmijeha i uz puno zagrljaja proslavili su svoj dan. Upoznajte Karla, Karolinu, Edina...

Zašto se danas nose dvije različite čarape? Upravo zato da se govori o problemima osoba s Down sindromom jer danas je njihov dan. Down sindrom centar u Puli njihovo je najveće utočište. Mjesto gdje uče i razvijaju svoje vještine. Ovo je jedino mjesto u Hrvatskoj koje pokriva sve njihove potrebe. Gdje napreduju i probijaju vlastite granice. Kako bi proslavili svoj dan dijelili su sendviče i kolače, posluživali kavu. 'imamo privremeni smještaj radi provođenja rehabilitacijskih programa gdje nam dolaze obitelji iz cijele Hrvatske znači smješteni su ovdje na dva tjedna prolaze rehabilitaciju zatim se vraćaju svojim kućama i pokušavaju to implementirat u svojim dnevnim aktivnostima i svakodnevnom životu', rekla je Ines Nemet Butorac iz Centra za rehabilitaciju Down sindroma u Puli. Prilog reporterke Petre Fabijan Kapov.