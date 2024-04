USTAVNI SUD REKAO SVOJE / SDP u lovu na većinu: Tko bi mogao biti novi mandatar? 'Na njima je, mi ćemo to podržati'

Ne prestaju reakcije na odluku Ustavnog suda prema kojoj Zoran Milanović ne može biti mandatar ni premijer, ako podnese ostavku. Ustavni stručnjaci oko ovog pitanja su podijeljeni, a političari - ovisno s koje strane spektra - odluku ili podržavaju ili je kritiziraju. Istodobno, SDP pokušava složiti većinu, a tko bi mogao biti novi mandatar, ako dođe do toga, zasad ne otkrivaju. Zagrebački gradonačelnik smatra da SDP treba predložiti mandatara. "Hoće li SDP predložiti Milanovića ili nekog drugog, to je na njima, mi ćemo to podržati. Most ima manje mandata nego Možemo jer su dva mandata od Suverenista. Ako krenemo u tu logiku, nećemo se dogovoriti. Ključno je da se konstituira Sabor", poručio je Tomašević.