SABOR I SLUŽBENO UTIHNUO / Sardine, izbori i tajne: Hoće li Milanović izbore raspisati za Praznik rada ili pravoslavni Uskrs?

Dok se sabor raspuštao, predsjednik Zoran Milanović je plovio prema Dugom Otoku, posjetio tvornicu ribljih konzervi i otkrio svoju ljubav prema sardinama te da one iz konzerve može jesti svaki dan pa dobacio: I nikad nisam štuf. O datumu izbora kaže da je vojna tajna koju će otkriti u petak te je opet opleo po premijeru Andreju Plenkoviću i njegovom mandatu: 'Ovo je bilo nepune četiri godine lopovluka i beščašća... On je protektor lopova i korupcije u Hrvatskoj, možda to ne bi rekao prije sedam godina, sad je jasno svakom djetetu, svaka sardina to zna, ova kojoj su glavu odrezali. Plenkoviću je svejedno kad će biti izbori: Idemo u potpunosti pripremljeni na parlamentarne izbore kad god oni bili, datuma je 5, ja sam rekao da mi je svejedno.' Oporba izbore jedva čeka. Jedno je ipak sigurno - što su se svađali - svađali su se, raspušten je 10-ti saziv Sabora. Neslužbene su najave da bi moglo biti iznenađenja, jesu li to izbori na pravoslavni Uskrs ili Praznik rada - pogledajte u prilogu Andrijane Čičak Božić