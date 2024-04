SKANDAL POTRESA ZEMLJU / Sanchez ostaje španjolski premijer: 'Ova odluka ne znači da će sve biti po starom'

Pedro Sanchez odbio je dati ostavku i dalje ostaje španjolski premijer. Odlučio je to nakon što se pet dana povukao s javnih dužnosti, a sve zbog istrage protiv njegove supruge za navodnu korupciju. Odluku je prvo objavio kralju Felipeu, a onda i narodu, kojeg je pozvao u obranu španjolske demokracije. 'Odlučio sam ostati. Nastaviti, ako je moguće, s još više snage kao premijer španjolske vlade. Ova odluka ne znači da će sve biti po starom. Bit će drukčije i ja to jamčim', kazao je Pedro Sanchez. Zbog supruge koja je osumnjičena za korupciju, pet dana se povukao, i pokazao osjećaje koji su, kaže, u politici nedopustivi. No, sada poručuje, treba stati na kraj blatu - širenju kleveta i laži. Opširnije Andrijana Čičak Božić