Kako se kuhala ova ideja predsjednika Zorana Milanovića da ide na izbore - o tome je sa Sabinom Glasovac (SDP) večeras razgovarala RTL-ova reporterka Dajana Šošić.

I u SDP-u su iznenađeni jer je za odluku znao samo uski krug, okupljen oko Grbina. Spekuliralo se da će nositelj u prvoj izbornoj jedinici biti Arsen Bauk. Nakon šokantne objave, zna se da će to biti Zoran Milanović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako je došlo do obrata i kada ste za njega u stranci saznali?

"Mi smo već godinu i pol u ozbiljnoj pretkampanji. Diljem Hrvatske predstavljamo programe, izabrali smo koordinatore u srpnju prošle godine. Ovo je prirodan slijed, koordinatori rade po terenu, pripremamo stranku za izbore. Sad smo došli do trenutka da će se sutra na Glavnom odboru predstaviti 10 ljudi, prvih na listama, koji će nositi - nadam se - pobjedu na izborima. Jedan od tih u prvoj izbornoj jedinici bit će nestranaki kandidat Zoran Milanović."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što su danas rekli u SDP-u, što je rekao Peđa Grbin?

"To je dobrodošlo, ovo je presudan trenutak za Hrvatsku. Okupit ćemo sve zdrave snage u zemlji koji žele ponuditi Hrvatskoj nadu, perspektivu i bolji život. To s HDZ-om neće biti moguće."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Je li Milanović ušao u utrku jer se smatralo da Grbin ne može pobijediti Plenkovića

"Mi smo tim i odluke se donose timski. Sve se kockice slažu tako da zadovolje cilj, a to je da Hrvatsku oslobodimo od HDZ-a i da zaustavimo korupciju."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Je li se Grbin žrtvovao za viši cilj?

"Grbin je vođa SDP-a i predsjednik stranke, to će biti i dalje, sve ovo vrijeme pokazao je odgovornost da okupi što je moguće širu koaliciju koja može Hrvatskoj ponuditi - ne samo pobjedu zajedno s građanima -nego programe i potpuni preobražaj onoga čemu svjedočimo prethodnih osam godina."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Je li Milanović trebao podnijeti ostavku, ulazi li u utrku s figom u džepu?

"Mislim da ne, predsjednik je svo vrijeme tvrdio da će bdjeti nad Ustavom, to je i učinio bez obzira što su neki željeli od parlamentarne demokracije napraviti kancelarski sustav i da može sva bude u jednom čovjeku. Ni ovom potezom nije napravio ništa što ni narušilo Ustav."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Čuva li si rezervnu poziciju?

"Kakvu poziciju?"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ako ne prođe dobro na izbore?

"To nije opcija, pobijedit ćemo, on sigurno se neće dovesti u situaciju da radi bilo što suprotno Ustavu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bojite li se da bi Ustavni sud mogao srušiti kandidaturu?

"Ne bojimo se ničega. On je cijelo vrijeme bdio na Ustavom, trudio se štitit ustavne vrednote i nije on to napravio u neskladu s Ustavom."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što s koalicijom, hoće li ona nakon ovog poteza biti veća ili manja?

"Ti razgovori već traju prije ove nove vijesti. Nastavit će se. Znamo kad je praznik demokracije, 17. travnja i vjerojatno će se neke stvari ubrzati. Svi ljudi koji su ušli časno u priču s ciljem da ponudimo Hrvatskoj bolji život, perspektivu i nadu da hrvatski građani zaslužuju bolje, u toj će priči i ostati."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Milanović je najavio Vladu nacionalnoj spasa - znači li to mogućnost i šire koalicije s desnicom pa i Domovinskim pokretom?

"Uvjerena sam da će ova koalicija imati takvu dominantnu podršku građana, da nam neće biti potrebno postizborno koaliranje. mislim da je predizborno koaliranje fer i pošteno, jer prije toga usuglašavate programe, zna se tko s kim ide, nema izdaje i idem do pobjede."