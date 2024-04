DRAMATIČNA SNIMKA / Rusi raketama srušili TV toranj visok 240 metara u Harkivu

Višemjesečna američka saga o slanju vojne pomoći Ukrajini konačno bi trebala završiti. Nakon što je odluku potvrdio donji dom parlamenta, danas bi to trebao učiniti i američki Senat. Ključna je to pomoć za ukrajinsku vojsku na terenu, gdje se situacija ne smiruje. Poput kule od karata, 240 metara visok TV toranj u Harkivu prepolovljen i srušen. Prema ukrajinskim izvorima, Rusi su ga gađali raketama, u gradu koji je posljednjih tjedana sve češće meta njihovih dronova i projektila. "Upravo sam razgovarao s predsjednikom Bidenom, prije tri minute smo završili razgovor. Razgovarali smo o načinima na koje možemo ubrzati dostavu vojne pomoći", rekao je Volodimir Zelenski. Novac iz paketa namijenjen je popunjavanju vojnih zaliha, financiranju američkih vojnih operacija u regiji, poboljšanju obavještajne suradnje između Washingtona i Kijeva, ali dio ide i ukrajinskoj vladi, za isplatu plaća i mirovina. U Varšavi, na susretu s poljskim premijerom i glavnim tajnikom NATO-a, Rishi Sunak je najavio da će Velika Britanija poslati Kijevu još 500 milijuna funti. Ondje je i poručio da će do 2030. povećati izdavanja za nacionalnu obranu na 2,5 posto BDP-a. "U svijetu koji je najopasniji od kraja hladnog rata, ne možemo i ne smijemo biti mirni", rekao je Sunak. Rusi su već poručili da će američka pomoć rezultirati s još više smrti u Ukrajini, a sada najavljuju nove, još žešće napade. Više od 2 godine od početka ruske invazije ne smiruje se stanje na terenu, pomoć koja stiže iz Amerike za Ukrajinu je neophodna. I to ne samo zbog metaka i projektila, nego i psihološkog efekta, da znaju da ih Zapad nije napustio.