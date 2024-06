Nekada je u Graz dolazilo 30 autobusa dnevno iz Hrvatske u šoping. Danas pokoji u turističku turu. Sat parkiranja u centru 3 eura. Sat vožnje javnim prijevozom 3 eura. Za psa ćete platiti euro i pol. Austrijanci se ponose svojim Klimaticketom. Vozite se po cijeloj zemlji za 1095 eura godišnje.

"Platila sam je 315 eura. Ne znam točno. Pojeftinila je. Kupila sam je drugi put. Ali kad idem u Beč, moram kupiti kartu. Ali mogu je koristiti u čitavoj Štajerskoj", kaže Paulina iz Harkiva.

Inflacija je trenutno 3 i pol posto. Voće i povrće ovdje izgleda odlično. No, ako ste iz Hrvatske bolje je ne biti gladan i žedan. Usporedba cijena 7 artikala pokazuje nam da koštaju 18.5 eura više. Martin iz Graza kaže da se može osjetiti da su cijene narasle posljednjih nekoliko godina. "Ako cijene nastave rasti postat će problem", kaže.

"Pijem kavu i uzela sam malo pecivo. Koštalo je 7.50 eura", kaže Carla iz Španjolske dodajući da je to dosta visoka cijena. Što se tiče benzina, RTL-ova ekipa natočila je gorivo u Hrvatskoj, a da nisu, platili bi u Austriji 8 eura više za tank benzina, a za dizelaša 11 eura.

Država regulira cijene stanova

Dobra je stvar da država regulira cijene stanova izgrađenih prije 1945. Za njih ćete dati 30 do 50 posto manje novca. "U Austriji je prosječna cijena za kupnju stana je oko 4 tisuće eura. Ali ovisi tražite li stariji ili novi stan", kaže Julian Englich, agent za nekretnine.

Cijene su od 2022. do 2023. porasle. "Ali od prošle godine do danas su na istom nivou. Malo smanjenje", kaže. A najam stanova?. "Jednosobni stanovi su skuplji od većih stanova. Treba vam oko 600 eura. U Beču 700, 800 eura. A u Grazu 500 do 600.

Prosječna plaća je 2700 eura.

No, država treba pomoć stranih radnika. Čak ih je milijun. Najviše Nijemaca i Mađara. Hrvati su 6. skupina. Stranci vole i studirati u Austriji. Njih je oko 20 posto. Tako i na Sveučilištu u Grazu. A zašto? Pa jer je za građane Europske unije besplatno.

"Imamo oko 5 tisuća stranih studenata, oko 500 je iz Hrvatske", kazala je Julia Taucher sa Sveučilišta u Grazu. A razlog? "Graz je lijep grad, ima bogati studentski život. Imamo četiri Sveučilišta u Grazu, 60 tisuća studenata ukupno. Lijepo je živjeti ovdje, blizu je drugih zemalja, studenti mogu putovati. Naravno i obrazovanje je dobro. I školarina je jako niska", dodaje.

A plaćaju li europski studenti školarinu? "Ne, zapravo ne. Samo 25 eura po semestru, pod uvjetom da diplomirate na vrijeme", dodala je.