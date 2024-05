DUGO SMO ČEKALI, I DOČEKALI / RTL Danas prvi se provozao uskoro gotovom autocestom Zagreb-Sisak: 'Evo koliko će se skratiti vožnja'

Nakon 11 godina čekanja konačno se privodi kraju zadnji dio autoceste prema Sisku. Ekipa RTL-a Danas provozala se dovršenom dionicom od tri kilometra. Prva dionica je otvorena još 2006., a posljednja, duga 31 kilometar puštena je u promet prije devet godina. Vrijednost radova je veća od 37 milijuna eura. Dva nadvožnjaka su već puštena u rad kako bi se rasteretio promet državnim cestama. Mate Matas, glavni inženjer projekta (HAC) za RTL otkriva da se do kraja srpnja planiraju dovršiti radovi na autocesti, što će put od Zagreba do Siska dodatno skratiti za 15 do 20 minuta. Tako će se od Zagreba do Siska sveukupno moći stići za samo pola sata. Više o tome doznao je naš reporter Boris Mišević