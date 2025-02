RTL Danas neslužbeno doznaje: U Hrvatsku se uskoro vraća Hrvoje Petrač

RTL doznaje - Novica i Nikola Petrač izlaze iz istražnog zatvora. Nakon afere s preplaćenom bolničkom opremom u kojoj se tereti i bivši ministar Vili Beroš - braća Petrač su ispitana te zadržana u istražnom zatvoru. Slučaj prati naša reporterka.

Svih 15-ero svjedoka je ispitano - jesu li Petrači već na slobodi?

"Petrači još nisu na slobodi. To će se dogoditi kroz sat do dva vremena. Rješenje o ukidanju istražnog zatvora već je napisano na zagrebačkom Županijskom sudu prije nekih sat vremena. Vozač to rješenje mora donijeti do istražnog zatvora u Remetincu. on obično kreće oko 16.00 sati, a onda kreće ta procedura, papirologija. oni se trebaju razdužiti, trebaju dati svima papire. Nikola i Novica Petrač, konkretno Novica Petrač bio je u istražnom zatvoru u Remetincu gotovo tri mjeseca.

Bilo je za ispitati nešto više od 15 svjedoka. USKOK je brzim tempom ispitao sve svjedoke prošli mjesec. ostalo je zadnjih pet svjedoka koji nisu bili u Hrvatskoj. Troje u Austriji i dva svjedoka u Srbiji. Ta posljednja dva svjedoka su jutros ispitana. Ispunjeni su svi zakonski uvjeti da oni izađu iz zatvora, ali to ne znači da će postupak protiv njih biti obustavljen. Postupak ide dalje. Očekuje se u jednom trenutku i podizanje optužnice. Kako neslužbeno doznajem uskoro bi se u Hrvatsku mogao vratiti i Hrvoje Petrač", izvjestila je reporterka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa