CRNA KUTIJA / Rješenje za manje nesreća u prometu? Uvodi se velika novost, uređaj koji će otkriti sve do najsitnijih detalja

Iako su u zrakoplovima već desetljećima, crne kutije od ovoga tjedna moraju biti ugrađene u sve nove automobile. Uređaj je to koji će otkriti do najsitnijeg detalja sve što se događalo u sekundama prije prometne nesreće. No, nije to jedina novost u automobilima – detalje doznaje reporter RTL-a Danas Marko Šiklić. Više pogledajte u prilogu