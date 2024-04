KAD UTROBA 'GORI' / Riješen misterij otrovnog gutljaja u Rijeci. Odvjetnik o ženama s Krka: 'Moguće im prijeti do pet godina zatvora'

Pet mjeseci nakon je mladić (19) u riječkom kafiću popio gutljaj iz bočice mineralne i otrovao se, policija je pronašla krivce! Riječ je o dvije vlasnice kafića s Krka. U bočicu mineralne ulile su sredstvo za čišćenje. Kemijska ozljeda jednjaka - to je bila dijagnoza postavljena devetnaestogodišnjaku u riječkom KBC-u. Poslije ta dva slučaja oglasila se i Coca Cola Hrvatska, isticali su da je riječ o izoliranom slučaju, državni inspektori kontrolirali su kodove bočica, nastala je panika. Nakon raznih teorija i rasplet slučaja zvuči kao nešto što događa samo u filmovima. Odvjetnik Berislav Pavišić pretpostavlja da će se odgovorne teretili za odgovornost za nehajno postupanje te kaže da je za to zapriječena najmanja kazna od 6 mjeseci do pet godina zatvora. Više pogledajte u prilogu reporterke RTL Danas Ide Balen.