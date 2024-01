Alarmantno stanje / Raste broj mladih beskućnika u Britaniji, centri sve puniji: 'Ponekad gazimo preko ljudi u vrećama za spavanje'

Na Otoku vlada alarmantno stanje. Velika Britanija suočava se s velikim rastom broja mladih beskućnika. Broj mladih u dobi od 16 do 24 godine koji su izjavili da su beskućnici ili će to postati u posljednjih godinu dana porastao je za gotovo 7000. To znači da više od 130 tisuća mladih u donedavnoj članici Europske unije nema krov nad glavom. Najveći problem predstavljaju veliki životni troškovi i stambena kriza. 'U prosincu imamo dvostruko više ljudi nego prošle godine koji dolaze na naša vrata. Situacija eskalira i u centru smo puni. Ponekad moramo gaziti preko ljudi u vrećama za spavanje jer ima puno mladih koji se bore sa samoubojstvo i nemaju kamo otići', ispričao je radnik u centru za beskućnike