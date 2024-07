Od Koprivnice je udaljen 15 minuta, ima lijepu prirodu i kuće koštaju 13 centi. Sve su ovo razlozi zbog kojih je rođena Koprivničanka Matea Komčar odlučila napustiti Zagreb i odseliti u Legrad.

"Bila je uplatnica, na 13 centi, ja sam to platila preko mobilnog bankarstva i postala sam vlasnica kuće. Ja sam više tip za prirodu, tako da dugoročno u Zagrebu svakako ne bih mogla ostati. Kad bih i razmišljala o kupovini stana, meni je nerealno dati 130 ili 140 tisuća eura za stančić od 50 ili 60 kvadrata”objašnjava Matea Komčar.

Ovo je dio demografske mjere prodaje napuštenih kuća u vlasništvu Općine Legrad. Mateina je u ruševnom stanju, zbog čega će joj se financirati izrada građevinske dozvole, rušenje i dio materijala za gradnju. Treba useliti u roku od 5 godina i ondje provesti idućih najmanje 15. "Bilo mi je smiješno, ali sva sreća moj otac je građevinar, tako da je on i prije nego što smo kupili kuću imao tisuću zamisli, pa me inspirirao. Ja sad sama da sam krenula u taj pothvat, bez njegova znanja i iskustva, možda se ne bih usudila", zaključuje Matea.

Četvero djece obitelji Pilić o novoj kući maštaju i već znaju čemu se najviše vesele. Cijela obitelj unajmljeni stan od 75 kvadrata će zamijeniti s kućom od 120. Već su krenuli s uređivanjem. "Počeli smo s košnjom, bilo je dosta trave i svega toga, tako da polako idemo. Kroz godinu i pol, dvije, mislim da je to to. Ali imamo ipak svoje, to je najbitnije, za nešto što čekate cijeli život, to se jednog dana ostvari", objašnjava Valentina Pilić, dok njezin suprug Danijel nadodaje: "Plan mi je pronaći u Koprivnici posao. S obzirom na staž koji imam u zaštitarstvu, od 17 godina, mislim da neće biti problema s time".

Prema posljednjem popisu stanovništva Legrad ima 1938 stanovnika, a ove i druge demografske mjere je koristilo oko 150 ljudi. Dobrim dijelom obitelji s djecom. U Legrad su došli ili planiraju doći obitelji iz susjednih županija, ali i Pule i Zagreba, pa je Općina krenula s nadogradnjom vrtića, koji se u novom ruhu otvara u rujnu. A ako bi vam vlasništvo nekretnine i promjena okoline godili - u tijeku je još jedan natječaj. Trebate biti mlađi od 45 godina, imati 13 centi, ali i nešto više, za uređenje.

