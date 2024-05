Na Krku je u jednom danu palo 168 litara po četvornom metru, a negdje i više. Zarobljene životinje spašavali su mještani. Šteta je ogromna, voda se još nije povukla, a prijete nove oborine.

"Nikad nisam u svom životu, imam gotovo 50 godina, zapamtio da je tako padala", govori Ivo čiji su psi ostali zarobljeni u boksevima, na polju koje je kiša pretvorila u ogromno jezero.

On i hrabra Sanja plivali su u odjeći do Scara i Stormyja i spasili ih. Pod vodom je uzgajivačima uginulo puno galebova. Preživjele ptice iznosili su u krletkama.

Ulice isprepletene vatrogasnim crijevima

Potopljeni su automobili, a ljudi su ostali i bez radnih strojeva i usjeva. Ulice u Krku isprepletene su vatrogasnim crijevima.

"Da jesmo umorni, jesmo. Igrom slučaja bili smo još tu kad je krenulo. Pokušali smo spasit, ali ne ide. Jednostavno podrum poplavi jer ide neka žila kucavica odozgo i nema tu spasa", kaže Martina Brusić, vlasnica poplavljenog restorana. O šteti još ne može govoristi dok se sve ne očisti.

I jutro nakon potopa vatrogasci su bili na ulicama. "Kad odeš na intervenciju, ljudi stalno zovu, izlaziš van i popunjavamo se. U biti smo bili priprema smjene, znači cijelu noć, i danas smo nastavili raditi normalno našu smjenu", rekao je Vedran Čutul, vođa grupe u Javnoj vatrogasnoj postaji Grada Krka.

'Nemamo kamo izmjestiti tu vodu'

"Tu vodu nemamo kamo izmjestiti jer je okružena brdima, nemamo kamo to ispumpati, jednostavno trebamo čekati da se prirodnim putem to sve spusti dole prema moru i u ovim objektima koje znamo, gdje je uvijek to prisutno kod velikih oborina, u principu održavat razinu vode da ne bude previsoka", rekao je Goran Grubišić, zapovjednik DVD-a Krk.

A voda je bila tolika da je ušla u trgovine, kuće, banke.

"Veliki nalet vode, velike su oborine pale, bilo je možda ne tako za očekivati, nije čak ni prvi put, ali je. Malo je stresno", kaže djelatnica banke Željka Kralj.

Ovo su prizori koje nitko na Krku ne pamti i koje bi svi željeli što prije zaboraviti.