Dva dana nakon što je s majkom žestoko vrijeđala Anna Dujić sada se ispričava.

Pred našu kameru ovoga puta nije stala, već u priopćenju poručuje da je zbog vatrene stihije koja je prijetila njezinu domu bila u stanju šoka. "Danas, gledajući snimku svega što se dogodilo, teško mi je i zamisliti takvu reakciju i sebe samu prepoznati. Ovime nikako ne želim opravdati svoj postupak; iskreno žalim zbog tog što sam učinila i da mogu išta promijeniti, promijenila bih", poručila je Anna Dujić.

Zbog onemogućavanja da radi svoj posao, policajka ju je danas kazneno prijavila. Anna Dujić je ispitana, a jučer je od policije dobila i prekršajnu prijavu zbog omalovažavanja i vrijeđanja službene osobe. U tom slučaju prijeti joj novčana kazna od 700 do 4000 eura, objašnjava nam odvjetnik Mario Medak: "Osim toga, propisana je i zatvorska kazna do 30 dana. Ako se osoba ispriča sud to može svakako ocijeniti olakotnim i odmjeriti blažu kaznu."

Ipak, zbog prijetnji da će se svima "napiti krvi", zaraditi bi mogla i dodatnu kaznenu prijavu. "Ako je prijetnja upućena većem broju osobu ili ako je prijetnja izazvala veliku uznemirenost društva tada je propisana zatvorska kazna u trajanju od 6 mjeseci do pet godina. Hoće li policija odnosno državno odvjetništvo to podvesti pod kazneno djelo ostaje za vidjeti", pojašnjava Medak.

Javnu ispriku jučer je uputio i njezin otac, HDZ-ov čelnik Hrvatskih šuma - Nediljko Dujić. Pred kameru ni on ne želi. S njim se čula resorna kolegica, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković: "Koliko sam ja vidjela gospodin Dujić se ispričao, u svakom slučaju ću ponoviti da zahvaljujem svim hrvatskim vatrogascima na svemu što nesebično čine za sve nas. Što se tiče gospodina Dujića, on ima danas, a ne samo danas određenih zdravstvenih poteškoća."

Nakon što je u Dubrovniku magistrirala odnose s javnošću, Anna Dujić gotovo šest godina radi u HEP-u koji se od njezina istupa ograđuje i podršku daje policiji i vatrogascima. "Neprimjerena komunikacija u potpunoj je suprotnosti s temeljnim vrijednostima kompanije te poslovnom politikom i praksom odnosa s dionicima HEP-a", poručuju iz HEP-a.

Neda Dujić je pak zaposlena u Cestama Šibenik i to baš u vrijeme dok je njezin suprug bio šef Nadzornog odbora. I dok nam iz te tvrtke kratko odgovaraju da ne mogu Ulaziti u privatne postupke svojih zaposlenika, šibenski gradonačelnik Željko Burić i Dujićev stranački kolega poručuje.: "Naravno da isprika treba biti, naravno da je to ishitrena i nekontrolirana emocionalna reakcija i za to treba imati određenu dozu razumijevanja, ali treba shvatiti da treba u određenom trenutku brzo spoznati što ste učinili, koliko ste pogriješili i za to snositi posljedice."

U slučaju Anne Dujić, to će za sada, čini se biti i prekršajna i kaznena prijava za prisilu prema službenoj osobi.

