UZBUDLJIVA UTRKA / Predsjednički izbori sve bliže: Hoće li Milanović u reizbor i tko sve želi tu funkciju?

Htio je postati premijer, no to nije uspio, pa hoće li predsjednik Zoran Milanović krajem godine u reizbor za Pantovčak? Zasada to ne potvrđuje, ali za tu je utrku bacio rukavicu upravo novom starom premijeru. Tko bi mogao biti HDZ-ov kandidat, a tko je već otvoreno najavio kako želi postati predsjednik? Više u prilogu Dajane Šošić