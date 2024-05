OD DANAS DŽABE / Pravo na besplatnu vožnju na Sljeme iskoristilo 1500 Zagrepčana: Hoće li ova odluka utjecati na financije ZET-a?

Do Sljemena se od danas žičarom možete voziti besplatno. Danas je to pravo, javlja reporterka RTL-a Danas Zorana Čičak Kulić koja je razgovarala s Markom Bogdanovićem, predsjednikom Uprave ZET-a iskoristilo 1500 Zagrepčana. U razgovoru je doznala i koliko je do sada građana podiglo kupone za besplatnu vožnju žičarom te hoće li ovakva odluka utjecati na financije ZET-a?