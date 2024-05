DEMOGRAFSKA MJERA / Povratnik iz Argentine Carlos o ideji DP-a o osnivanju centra za iseljenike: 'To je odlična ideja!'

Osniva se novo Ministarstvo demografije, a jedna od njegovih zadaća trebala bi biti osnivanje Centra za povratnike diljem svijeta o kojem se Domovinski pokret raspisao u svom političkom programu. Pružao bi administrativnu pomoć i savjetovao potencijalne useljenike povratnike, osobito one iz Južne Amerike. Domovinci tvrde da su prikupili podatke koji govore o velikom zanimanju iseljenika za povratak u domovinu, ali da za sada postoje velike birokratske prepreke koje im to onemogućavaju. Danas u Domovinskom pokretu samo kažu kako će se o tome razgovarati, a evo što misle oni koji su se vratili iz Južne Amerike u Hrvatsku. 'Tata je umro dok sam bio dijete i onda nismo govorili hrvatski, ne sjećam se puno riječi, ali ide polako. Mislim da je to odlična ideja jer ne dobivamo nikakvu pomoć Vlade. Trebao sam naučiti engleski i hrvatski, a Vlada mi nije uopće pomogla. Trebao sam i unajmiti kuću. Sam sam to učinio uz pomoć nekoliko prijatelja, a ne uz pomoć Vlade', rekao je Carlos Marsilio povratnik iz Argentine.