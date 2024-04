NEKI BI I NERADNU SUBOTU / Povratak radnih nedjelja? Plenković po prvi puta, i to u kampanji dao i tu mogućnost, ali ne za sve....

Pri kraju je još jedna, po sili zakona uglavnom neradna nedjelja, no to bi se za male trgovine moglo promijeniti! Prvi put, i to baš u kampanji, premijer Plenković spomenuo je tu opciju. Pa koje bi stranke zakon o neradnoj nedjelji ukinule, a koje proširile za još jedan neradni dan u tjednu? Više pogledajte u prilogu reporterke Ane Mlinarić