Umirovljenici ogorčeni: 'Sebi su plaće digli 80 posto, a nama 7! Baš je pravedno'

Idući tjedan umirovljenicima stižu povišice. U prosjeku 40 eura više mirovine, ali ne svima. Usklađivanje mirovina nekima donosi i manje novca – barem dok ne stupi na snagu nova porezna reforma od iduće godine. Usklađivanje umirovljenicima u prosjeku donosi 40 eura više na mirovinu.

"Sebi su digli 80 posto, a nama 7 posto – i to je baš pravedno", kaže Anka Drašković. Maja Horvat dodaje:

"Nemam riječi, to je sramotno. To uopće nema smisla – 40 eura više? Ništa to nije, to je bez veze".

"Kaj da s 40 eura odem na tri kave? Sramota. Oni za 6 eura dobiju ručak gore u Saboru, sramota", kaže Ankica Pavičić. No taj rast bit će i manji za 60 % umirovljenika koji imaju mirovinu ispod prosjeka.

"Mislim da ću ja dobiti negdje oko 30 eura, čak i manje. Ja sam ispod prosjeka, nemam prosječnu mirovinu", kaže Ružica Prelčec.

"Hoćete me nasmijati? Znate koliko mi je bilo zadnje povećanje u apsolutom iznosu? 4 eura!", kaže Davor Kujundžić.

U brojkama to izgleda ovako. Oni koji primaju najniže mirovine od 366 eura s usklađenjem će dobiti 27 eura više. Oni s prosječnom mirovinom od 535 eura, u novčanik će staviti dodatnih 39 eura. S druge strane, umirovljeni saborski zastupnici koji primaju 1362 eura mirovine – od idućeg tjedna dobit će 101 euro više.

Iako mirovine rastu, njihov udio u prosječnoj plaći nikad nije bio manji - oko 40 posto. Prosjek Europe je 58.

"Da bi mi dosegnuli tih 58, a mi u Sindikatu tražimo da to bude 60 posto – to bi značilo povećanje sa sadašnjih 535 na 760 eura. Sa 760 eura za jednog prosječnog umirovljenika to bi već bio novac s kojim bi se dalo preživjeti", kaže Igor Knežević, glavni tajnik Sindikata umirovljenika Hrvatske.

S drugim ovogodišnjim usklađivanjem dio umirovljenika svakako će biti i na gubitku, jer će rastom primanja prijeći prag poreznog odbitka.

"Oni koji će prijeći razinu osobnog odbitka, dakle 560 eura naći će se u situaciji da moraju na taj višak koji prelazi taj iznos plaćati porez na dohodak, što do sad nije bio slučaj. Taj porez ovisi o gradu i općini u kojoj žive – 20 posto je standardna stopa, najviše će to biti u Zagrebu 23,6 posto", objašnjava porezni savjetnik Ivan Čevizović.

Ipak, nova porezna reforma donosi olakšanje. Osobni odbitak bit će 40 eura veći, točno onoliko koliko će usklađivanjem rasti prosječna mirovina. To znači da porez na mirovinu ubuduće neće morati plaćati oni koji primaju ispod 600 eura.